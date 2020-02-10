Мать девочки, с рождения живущей в медицинском центре «Мать и дитя», пожаловалась на клинику в прокуратуру

Татьяна Максимова — мать пятилетней девочки, которая с рождения живет в московском медицинском центре «Мать и дитя», — пожаловалась на клинику в городскую прокуратуру. Об этом сообщает «Коммерсант», который ознакомился с жалобой.

Адвокат Максимовой Ольга Лукманова в жалобе подвергает сомнению качество лечения девочки, настаивает на том, что ребенок нуждается в медицинской помощи, а также заявляет о нарушении требований к выписному эпикризу.

Кроме того, в жалобе Лукманова высказывает претензии к тому, что на заседании Гагаринского суда, который в сентябре 2019 года обязал мать девочки забрать ребенка из клиники «Мать и дитя», не присутствовал прокурор.

В пресс-службе медицинского центра отказались комментировать претензии адвоката Максимовой. Там добавили, что девочка все еще находится у них.

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, живущей в центре «Мать и дитя». В органах опеки заявили, что предварительную опеку над ребенком смогут оформить бабушка и дедушка. Другие варианты — поиск семьи для временной опеки или переезд ребенка в центр для детей-сирот «Наш дом».

7 февраля мать девочки Татьяна Максимова пожаловалась в квалификационную коллегию судей на судью Наталью Каржавину, которая ограничила ее и ее мужа в родительских правах. По мнению Максимовой, при принятии решения Каржавина нарушила Гражданский процессуальный кодекс.