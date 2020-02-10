Глава петербургского муниципалитета, в квартире которого нашли казино, уволился
Источник: Интерфакс
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Глава петербургского муниципального округа «Введенский» Олег Калядин ушел в отставку по собственному желанию, сообщили «Интерфаксу» в администрации муниципалитета.
Новым главой Введенского выбран муниципальный депутат этого же округа Алексей Асанов.
В принадлежащей Калядину петербургской квартире 8 февраля нашли подпольное казино. При обыске изъяли рулетку, четыре стола для русского покера и 12 игровых автоматов.
Калядин сказал, что сдает квартиру в аренду и не знает, что в ней происходит. «Единая Россия» пообещала лишить Калядина всех партийных должностей и исключить.