Forbes включил основателя «Комуса» Сергея Бобрикова в список богатейших бизнесменов России

Основатель Сергей Бобриков станет новым участником списка 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в 800 миллионов долларов.

Этого достаточно, чтобы Бобриков попал в рейтинг, который выйдет в мае.

Бобриков не раскрывает финансовых показателей «Комуса» с 2006 года, тогда годовой оборот компании составил 460 миллионов долларов. По подсчетам Forbes, нынешняя выручка «Комуса» — не меньше 60 миллиардов рублей. Из этих данных журнал и получил «консервативную оценку» состояния Бобрикова.