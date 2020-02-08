Netflix рассказал о блокировках контента по запросам властей разных стран. За последние пять лет сервис удалил девять фильмов
Стриминговый сервис Netflix впервые опубликовал информацию о том, какие фильмы и шоу он удалял в различных странах мира по требованию местных властей.
За последние пять лет платформа в общей сложности удалила девять продуктов. Пять из этих случаев пришлись на Сингапур — претензии властей, в основном, касались либо сцен употребления наркотиков, либо спорного с точки зрения религии содержания.
Помимо этого, Netflix заблокировал во Вьетнаме фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», а также удалял контент по требованиям властей Германии (фильм «Ночь живых мертвецов»), Саудовской Аравии (один из выпусков ток-шоу «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем») и Новой Зеландии (фильм «Мост»).
Netflix оспаривал попытки заставить его удалить контент. Например, бразильский суд в январе обязал компанию снять с показа «Первое искушение Христа» — комедию, в которой Иисус изображен геем. Компания подала апелляцию в Верховный суд Бразилии, который отменил запрет и постановил, что сатирическая комедия может остаться на Netflix.
Netflix официально работает в 190 странах.