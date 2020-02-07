Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 75 тысяч рублей к Дню Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также вдовы и вдовцы погибших в Великой Отечественной войне и инвалидов и участников ВОВ получат по 75 тысяч рублей.

Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто заплатят по 50 тысяч рублей.

Выплаты предусмотрены для этих категорий граждан, проживающих в России, а также Латвии, Литве и Эстонии, и будут производиться в апреле-мае.

По состоянию на 1 ноября 2019 года, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, на территории РФ проживали 60,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц и членов их семей было, по словам Голиковой, почти 1,89 миллиона человек.

Максим Топилин, возглавляющий Пенсионный фонд России, заявлял, что на выплаты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне потребуется около 60 миллиардов рублей.