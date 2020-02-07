Полицейскому, убившему коллегу в московском метро, предъявили обвинение в еще одной взятке

Прапорщику московской полиции Алексею Смирнову, подозреваемому в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, предъявлено новое , сообщает источник ТАСС.

По версии следствия, в мае 2019 года Смирнов остановил на станции метро «Баррикадная» гражданку Филиппин и за отказ от составления протокола о нарушении режима пребывания в России получил от нее 20 тысяч рублей.

Собеседник агентства добавил, что полицейский называет новое обвинение попыткой оказать на него психологическое давление.

Алексея Смирнова задержали в сентябре 2019 года — тогда он открыл стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» по двум сотрудникам отдела собственной безопасности УВД на московском метрополитене. Те пытались задержать прапорщика за взятку в две тысячи рублей, которую, как утверждается, он вымогал у мигранта. В результате стрельбы один полицейский погиб, второй был госпитализирован. На допросе Смирнов утверждал, что его коллеги пытались спровоцировать дачу взятки. Полицейскому уже предъявлены два обвинения по статьям и УК РФ.