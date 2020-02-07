Минобороны РФ: из-за израильского авиаудара пассажирский самолет из Ирана пришлось сажать на российской базе Хмеймим

Гражданский самолет Airbus 320 с 172 пассажирами, летевший рейсом из Тегерана в Дамаск, едва не попал ночью 6 февраля под израильский авиаудар. Лайнер удалось увести из-под обстрела и посадить на запасной аэродром на российской авиабазе Хмеймим. Об этом, как сообщает «Интерфакс», утром 7 февраля объявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, накануне внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска нанесли четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля. Комплексы противовоздушной обороны Сирии отразили авиаудар.

О пострадавших в результате авиаудара и аварийной посадки лайнера не сообщается.

«Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», — заявил представитель Минобороны РФ.