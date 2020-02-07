Кузьминский суд Москвы приговорил местную жительницу Анну Глазову (Тэо Логос), ставшую известной после публикации «Героин — собственность модели», к году и восьми месяцам колонии по обвинению в незаконном хранении наркотиков.

На заседание суда Глазова, находившаяся под подпиской о невыезде, не явилась, поэтому была объявлена в розыск.

Публикация «Героин — собственность модели» о Глазовой вышла в конце 2018 года в издании «Батенька, да вы трансформер». В ней женщина рассказывала, что долгое время употребляет героин и при этом старается вести обычную жизнь. Вскоре материал был удален с сайта по требованию Роскомнадзора — ведомство сочло, что он содержит пропаганду наркотиков.

После выхода статьи стало известно, что Глазова объявлена в розыск по делу о незаконном обороте наркотиков. В январе 2019 года ее арестовали, но через полгода отпустили под подписку о невыезде.