Гендиректор Credit Suisse ушел в отставку на фоне разбирательств из-за слежки за бывшими сотрудниками

Генеральный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам ушел в отставку. Этот пост, говорится в распространенном банком заявлении, займет Томас Готтштайн, проработавший в Credit Suisse уже около 20 лет.

В банке отметили, что Тиам внес «огромный вклад» в работу Credit Suisse, к которому присоединился в 2015 году. Причины отставки гендиректора в заявлении не поясняются.

Тиам, отмечает Reuters, покинул пост гендиректора Credit Suisse на фоне разбирательств из-за слежки за бывшими высокопоставленными сотрудниками, которую, как стало известно в сентябре 2019 года, вел банк.

Слежку санкционировал операционный директор Credit Suisse Пьер-Оливье Буэ, который уже отправлен в отставку. Банк заявлял, что Тиам ничего не знал о слежке.

Credit Suisse, как выяснилось в феврале, следил не только за своими бывшими топ-менеджерами, но и за организацией «Гринпис», чтобы заранее узнавать о планирующихся против него демонстрациях организации.

После объявления об отставке Тиама Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии сообщила, что продолжит расследование обстоятельств слежки.

Credit Suisse — второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Входит в число глобальных системно значимых банков. Credit Suisse работает во многих странах мира, включая Россию.