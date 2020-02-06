«Вы переживали за гирлянды?» ГИБДД отменила штрафы за новогоднюю подсветку московских электробусов

ГИБДД аннулировала штрафы за украшенные новогодней подсветкой электробусы в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.

О штрафах для водителей и «лиц, ответственных за выпуск на линию» электробусов с подсветкой, 4 февраля сообщал «Коммерсант».

Сумму штрафов издание не называло. ГИБДД пришла к выводу, что нештатные источники света могут «дезориентировать участников движения».

В московскую Госавтоинспекцию на праздничную подсветку жаловался член экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григорий Шухман.