Врио губернатора Пермского края стал глава одного из управлений ФАС. Путин не назначал руководителя региона три недели
Источник: Президент России
Надежный источник
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Махонин занимал должность главы управления по регулированию топливно-энергетического комплекса в ФАС России, пишет «Коммерсант».
Предыдущий губернатор региона ушел в отставку 21 января: Максим Решетников возглавил Минэкономразвития, Пермским краем он руководил с 2017-го.