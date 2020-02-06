Врио губернатора Пермского края стал глава одного из управлений ФАС. Путин не назначал руководителя региона три недели

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Махонин занимал должность главы управления по регулированию топливно-энергетического комплекса в ФАС России, пишет «Коммерсант».

Предыдущий губернатор региона ушел в отставку 21 января: Максим Решетников возглавил Минэкономразвития, Пермским краем он руководил с 2017-го.

О кадровой политике Кремля Кремль назначает губернаторами молодых технократов — новое поколение управленцев. На самом деле нет!