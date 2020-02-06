Ежедневная твиттера в четвертом квартале 2019 года составила 152 миллиона человек, на 21% больше, чем за тот же период годом ранее (126 миллионов человек). Такие данные Twitter приводит в квартальном отчете.

Рост компания связывает в том числе с алгоритмической лентой, которую Twitter «постоянно улучшает, совершенствуя модели машинного обучения», сказано в отчете.

Twitter также сообщил о квартальной выручке — 1,01 миллиарда долларов.

The Verge пишет, что это рекордный квартальный показатель, отметку миллиард долларов компания преодолела впервые.

После публикации квартального отчета акции Twitter на бирже Nasdaq выросли на 16,2% до 38,8 доллара за ценную бумагу.

Алгоритмическую ленту, соответствующую интересам пользователя, твиттер начал вводить в 2016-м. В 2018 году пользователям дали возможность переключаться обратно на хронологическую.