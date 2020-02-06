«Мы просим прекратить травлю». Врачи больницы в Благовещенске, где дети массово заразились гепатитом С, написали открытое письмо

Сотрудники Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске, где 169 детей заразились гепатитом C, опубликовали в инстаграме открытое письмо.

В письме в частности утверждается, что история началась с «грязного пиара» со стороны местного депутата (речь, предполагает «Русская служба Би-би-си», идет о депутате от ЛДПР Сергее Труше, который по просьбе родителей привлек внимание к ситуации с массовым заражением детей гепатитом C).

Причастность к заражению детей категорически отрицают, утверждая, что их «с самого начала назначили виновными». Они жалуются на непрекращающиеся проверки Роспотребнадзора и оскорбления со стороны родителей заболевших детей. «Мы просим услышать нас… и прекратить травлю!» — говорится в письме.

О массовом заражении гепатитом C детей, проходивших лечение в областной детской клинической больнице в Благовещенске, СМИ впервые сообщили в декабре 2018 года. К ноябрю 2019 года Роспотребнадзор, проводивший эпидемиологическое расследование, установил, что с 2000 года в больнице были заражены 169 детей. Родители пострадавших детей подали иски к больнице. По состоянию на февраль 2020 года, по данным «Русской службы Би-би-си», 13 исков выиграно. Больницу обязали выплатить пострадавшим денежные компенсации. Во время судебных процессов больница, не признающая вину, безуспешно пыталась оспорить результаты расследования Роспотребнадзора.