Knight Frank: продажи элитного жилья в Москве в 2019 году превысили 100 миллиардов рублей

В Москве продажи жилья премиального сегмента в 2019 году выросли на 32% до 102 миллиардов рублей, продано 142 тысячи квадратных метров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank.

Это абсолютный рекорд по уровню продаж, начиная с 2015 года, когда Knight Frank начал вести статистику. Предыдущий рекорд был в 2018 году — тогда продажи достигли 77 миллиардов рублей.

В компании Kalinka Group привели другую оценку продаж. По словам председателя совета директоров компании Екатерины Румянцевой, за 2019 год продажи дорогих квартир составили 75 миллиардов рублей, общая площадь проданного жилья — 111 тысяч квадратных метров.

Средняя сумма покупки квартиры — 85-87 миллионов рублей, что на 22-25% больше, чем годом ранее, сообщили представители компаний Kalinka Group и Vesper.

По данным Knight Frank, самый популярный район среди покупателей премиального жилья — Хамовники. Больше всего продажи увеличились в Пресненском районе, который за год поднялся в рейтинге самых дорогих районов Москвы с четвертого на второе место. В пятерку самых популярных районов также вошли Раменки, Тверской район и Якиманка.