Клишас: в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым подчинением федеральному центру

В Конституции РФ может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым подчинением федеральному центру. Об этом, сообщает РИА Новости, рассказал сенатор Андрей Клишас — сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Предложение о «федеральных территориях» было выдвинуто одним из членов рабочей группы, заявил Клишас. Предполагается, что «федеральные территории» не будут входить в состав территорий субъектов Федерации.

Некоторые территории, отметил он, из-за своего особого статуса требуют особенного управления. «К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования», — заявил сенатор.

«Уже сегодня совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы», — сказал он.

Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не знакомы с инициативой о «федеральных территориях». Поправкой, добавил он, занимается рабочая группа.

Внести поправки в Конституцию в середине января предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Была сформирована рабочая группа для обсуждения поправок. 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении. Предполагается, что ко второму чтению в законопроект будут добавлены поправки, подготовленные рабочей группой. Планируется, что во втором чтении законопроект Госдума рассмотрит до конца февраля.