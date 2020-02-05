Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

Гражданин России Виктор Королев арестован в Москве в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

6 февраля суд рассмотрит вопрос о продлении срока ареста обвиняемого, сообщается на сайте суда. Когда был арестован Виктор Королев, не уточняется.

Об обвиняемом практически ничего неизвестно. РИА Новости лишь сообщает, что это житель Москвы.

Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

По данным , с 1997 по 2017 год за госизмену и шпионаж в России осудили 100 человек.