В Челябинске семья несколько месяцев не могла добиться получения памперсов для неизлечимо больного мужчины. Когда их выдали, он уже умер

В Челябинске семья мужчины с несколько месяцев не могла добиться получения положенных по закону памперсов. На следующий день после того как решение об их выдаче было принято, мужчина умер.

68-летнему Михаилу Чудинову понадобились памперсы в октябре 2019 года, так как из-за прогрессирующего заболевания он перестал ходить. Его семья получила необходимые заключения врачей, но бюро медико-социальной экспертизы в Челябинской области выдавать памперсы отказалось, сославшись на «разноречивые данные» в документах.

Через некоторое время в бюро сообщили о готовности выделить Чудинову коляску и санитарный стул, хотя их уже выдавали ему год назад — а к тому моменту его состояние уже не позволяло ими пользоваться.

В январе семья Чудинова обратилась в прокуратуру и областной минздрав. После этого бюро провело дополнительную экспертизу и 4 февраля стало известно, что Чудинову будут выдавать памперсы и впитывающие простыни. На следующий день мужчина умер.