«Проект»: семье Анатолия Сердюкова принадлежат три дома на Рублевке за 1,2 миллиарда рублей

Семья бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова владеет двумя земельными участками площадью более 150 соток, расположенными в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает «Проект».

Согласно двум выпискам из единого реестра недвижимости, участки принадлежат кипрской компании Zapadni Enterprises Limited. В 2012 году «Известия» связывали этот офшор с сестрой Сердюкова Галиной Пузиковой. На Zapadni Enterprises была записана одна из трех квартир Пузиковой в Молочном переулке в Москве.

Компания стала собственником двух участков на Рублевке в 2007-2008 годах, когда Сердюков только начал работать в министерстве обороны. На участках расположены три дома, общая площадь двух из них составляет 1,4 тысячи квадратных метров, площадь третьего, самого большого, неизвестна — этого здания нет в Росреестре.

Стоимость недвижимости — не менее 1,2 миллиарда рублей. Как отмечает «Проект», за такую сумму в Жуковке продается участок меньшей площади.

Анатолий Сердюков — министр обороны России в 2007-2012 годах. Был отправлен в отставку с поста министра на фоне расследования о многомиллиардных хищениях в «Оборонсервисе». После этого Сердюков работал на руководящих постах в крупных госкомпаниях.