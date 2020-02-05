Напавшего на Эллу Памфилову отправили на принудительное лечение

Уроженец Казахстана Ахад Карабалаев, обвиняемый в нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, направлен судом на принудительное лечение.

Как сообщает СК, комиссия экспертов признала, что подозреваемый на момент совершения преступления «страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

На главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову напали в ночь на 6 сентября 2019 года в ее загородном доме в подмосковной Истре. Преступник ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Из дома главы ЦИК ничего не пропало. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Подозреваемый в нападении был задержан на следующий день — им оказался уроженец Казахстана, находившийся в России с 2014 года без постоянного места жительства и источников дохода.