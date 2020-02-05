Банки и операторы начали тестировать сервисы для борьбы с телефонным мошенничеством. Это самый популярный способ кражи денег с банковских карт

Мобильные операторы из «большой четверки» и крупные банки начали тестировать антифрод-платформы для борьбы с мошенниками, которые звонят клиентам банков с . Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей банков и операторов.

Сервисы Tele2 и МТС работают похожим образом: они фиксируют звонок клиенту банка-партнера и делают запрос в банк, действительно ли звонок совершается оттуда. Если нет, звонок либо блокируют, либо сообщают о нем в банк. «МегаФон» информирует банки о звонках с номеров из своего черного списка. «ВымпелКом» не уточнил детали работы своего сервиса.

Среди банков, которые уже принимают участие в тестировании антифрод-платформ или собираются это сделать, Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и МТС Банк.

По информации Центробанка, в 2018 году (более свежих данных пока нет), мошенники украли с карт россиян 1,4 миллиарда рублей. 97% случаев хищения денег были связаны с социальной инженерией, то есть, получением информации о карте у самого ее владельца — в том числе по телефону.

В 2019 году самым популярным способом кражи денег с карт клиентов Сбербанка — самого крупного банка России — стало телефонное мошенничество, в частности, звонки от «службы безопасности» банка, «брокерской компании» или «опросы» от имени банка.