СК отказался возбуждать дело из-за избиения бывшего журналиста РИА Новости на тренинге для военных корреспондентов

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению бывшего журналиста РИА Новости Святослава Павлова, которое он подал после избиения на тренинге для военных корреспондентов в Севастополе. Об этом говорится в сообщении «Зоны права», поступившем в «Медузу».

Военные следователи не нашли в действиях военных, избивших журналиста, состава преступления, сообщил адвокат Леонид Соловьев, сотрудничающий с «Зоной права».

Павлов пострадал во время учебно-практических курсов «Бастион», проходивших в сентябре 2019 года. Во время тренинга журналистов заставляли ползать по камням с мешками на головах, били, поливали бараньей кровью и стреляли над головами холостыми патронами. После курсов у Павлова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ссадины.

В январе 2020 года Святослав Павлов, по данным «Медузы», покинул РИА Новости. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Павлов ушел из агентства сам, на него никто не давил. Когда Павлов подавал заявление в СК, он допускал, что его могут уволить из РИА Новостей. Сам журналист не смог оперативно прокомментировать уход из агентства.