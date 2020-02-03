Владельца крымского сафари-парка «Тайган» арестовали за неявку в суд

Белогорский райсуд Крыма на два месяца арестовал владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова за неявку в суд, сообщает РИА Новости.

«Прямо в зале суда Олегу Алексеевичу избрали меру пресечения и арестовали. Забрали в СИЗО на два месяца. Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд. В это время мы как раз находились в Москве на совещании в Минэкономразвития», — сказала агентству глава пресс-службы парка Татьяна Алексагина.

«Тайган» в декабре 2019 года закрыли на месяц после нескольких происшествий в парке. Так, один из львов покусал посетительницу, а тигренок поцарапал военнослужащего, передает «Интерфакс». Также чиновники обнаружили поцарапанного льва, которого владельцы парка не поставили на карантин.

Как пишет РИА Новости, парк не открыт до сих пор, Зубков 3 февраля сказал агентству, что решил оставить «Тайган» закрытым на неопределенное время. Как писала «Новая газета» в конце января, владелец «Тайгана» заявлял, что если парк не сможет работать, то ему придется уничтожить «неликвидных» животных, которых нельзя продать или переустроить, в частности, самую большую в России популяцию медведей, содержащихся в неволе, — более сорока животных.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, РИА Новости называет его крупнейшим в Европе парком с хищниками. В нем живут 60 львов, включая редких белых особей. Территория парка — 32 гектара.