В Томске приземлился самолет с разрушенным шасси. Аэропорт закрыли

Пассажирский самолет Bombardier авиакомпании «Руслайн» совершил аварийную посадку в аэропорту Томска утром 3 февраля. При приземлении у лайнера частично разрушилась передняя стойка шасси.

На борту самолета, следовавшего рейсом из Екатеринбурга, находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В результате аварии работу аэропорта временно приостановили. Семь рейсов, которые должны были вылететь из Томска, задержаны. Прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорт Толмачево Новосибирска.

Транспортная прокуратура и СК проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности полетов.

Обновлено. Аэропорт возобновил работу.