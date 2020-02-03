В Москве у здания Госдумы развернули баннер «Свободу всем политзаключенным!». Участники акции задержаны полицией

У здания Госдумы в Москве прошла акция в поддержку политзаключенных. Участники акции развернули баннер «Свободу всем политзаключенным!», сообщают «Дождь» и «Медиазона».

Участвовавших в акции задержали. Среди них Михаил Аксель и Марат Салахиев из «Другой России», участник Pussy Riot Александр Софеев, Андрей Овчинников из «Ассоциации народного сопротивления», а также активистки Татьяна Колобакина, Людмила Сукова и Александра Попова. Также задержан журналист, имя которого пока не уточняется.

Аксель сообщил «Медиазоне», что одна из участниц приковала себя наручниками к забору Госдумы. «Дождь», в свою очередь, сообщает, что к забору приковали себя несколько активистов.

В России несколько месяцев проходят акции с требованием освободить политзаключенных, включая фигурантов уголовных дел, возбужденных после протестов в Москве летом 2019 года, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордумы. В частности, в Москве проводятся серии одиночных пикетов, а лозунги с требованием освободить политзаключенных звучат на согласованных митингах.