В Москве у здания Госдумы развернули баннер «Свободу всем политзаключенным!». Участники акции задержаны полицией
У здания Госдумы в Москве прошла акция в поддержку политзаключенных. Участники акции развернули баннер «Свободу всем политзаключенным!», сообщают «Дождь» и «Медиазона».
Участвовавших в акции задержали. Среди них Михаил Аксель и Марат Салахиев из «Другой России», участник Pussy Riot Александр Софеев, Андрей Овчинников из «Ассоциации народного сопротивления», а также активистки Татьяна Колобакина, Людмила Сукова и Александра Попова. Также задержан журналист, имя которого пока не уточняется.
Аксель сообщил «Медиазоне», что одна из участниц приковала себя наручниками к забору Госдумы. «Дождь», в свою очередь, сообщает, что к забору приковали себя несколько активистов.
«Мы своей акцией выступали в поддержку всех политзаключенных, вне зависимости от разных политических взглядов. Мы собрались здесь, чтобы высказать свое мнение по поводу репрессивной политики государства в России», — сказал Аксель.
В России несколько месяцев проходят акции с требованием освободить политзаключенных, включая фигурантов уголовных дел, возбужденных после протестов в Москве летом 2019 года, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордумы. В частности, в Москве проводятся серии одиночных пикетов, а лозунги с требованием освободить политзаключенных звучат на согласованных митингах.