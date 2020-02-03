В Москве возбуждено уголовное дело из-за фальшивых прививок детям от гриппа

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества при вакцинации в детской городской поликлинике № 11 Москвы. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники в Следственном комитете.

В прокуратуру, рассказали источники, в 2018 году поступило обращение сотрудников поликлиники о нарушениях при вакцинации. В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, хотя на самом деле прививки этим детям не делались. Родители подлог подтвердили.

Уголовное дело, по данным РБК, было возбуждено 1 февраля в отношении неустановленных лиц из числа руководства поликлиники. Ущерб предварительно оценивается в 532,4 тысячи рублей.

Поликлинике № 11, расположенной в районе Медведково, в 2018 году в рамках программы вакцинации всего выделили более 32 тысяч доз вакцины «Совигрипп», сообщает РБК со ссылкой на материалы дела. «Совигрипп» — вакцина российского производства, в ней в три раза меньше антигенов, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

За последние годы неоднократно появлялись сообщения о том, что жители Москвы жалуются на приписки неполученных медицинских услуг по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Минздрав обещал разобраться с каждым таким случаем.

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