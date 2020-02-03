Посол России заявил, что убитые в ЦАР журналисты нарушили «массу законов»
Убитые в Центральноафриканской республике в 2018 году журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко нарушили «массу законов», сказал в интервью РИА Новости посол России Владимир Титоренко.
«Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями <…> Потом они пытались проникнуть на военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны ЦАР, а это секретный военный объект», — сказал Титоренко.
Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены. То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни.
В январе замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» назвал ограбление целью убийства журналистов. Ранее СК уже озвучивал версию, по которой предполагаемые убийцы российских журналистов остановили их машину и потребовали отдать вещи, те отказались, после чего их убили.
Центр «Досье» называл эту версию не соответствующей действительности, по мнению центра, ее придумали сотрудники структур бизнесмена Евгения Пригожина.