«Исламское государство» объявило о причастности к нападению в Лондоне 2 февраля

Террористическая группировка «Исламское государство» объявила о причастности к нападению на прохожих в Лондоне 2 февраля, сообщает глава SITE Intelligence Group Рита Кац.

В ИГ утверждают, что нападавший по имени Судеш Амман был бойцом организации.

Как уточняет Кац, заявление ИГ, сделанное через агентство Amaq, свидетельствует о том, что атака, совершенная Амманом, не координировалась группировкой.

Днем 2 февраля вооруженный ножом мужчина ранил трех человек на улице в Лондоне. Его застрелила полиция. Нападавшим оказался Судеш Амман, в 2018 году осужденный по делу о поддержке ИГИЛ. Он вышел на свободу неделю назад.