Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open. Он обновил собственный рекорд по победам на турнире

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) в мужском одиночном разряде. В финале он в пяти сетах обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Благодаря этой победе Джокович вернет себе звание первой ракетки мира, на вторую строчку в рейтинге ATP опустится испанец Рафаэль Надал.

Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open и таким образом обновил собственный рекорд по победам на этом турнире (в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 годах). В общей сложности серб выиграл 17 турниров Большого шлема. Его обходят только Рафаэль Надаль (19) и Роджер Федерер (20).