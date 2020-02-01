Начался прием заявок на грант имени онколога Андрея Павленко для журналистов

Проект «Жизнь человека» и издание «Такие дела» 1 февраля начали принимать заявки на грант имени онколога Андрея Павленко.

Получить финансирование смогут люди, работающие в сфере журналистики, документалистики, медиакоммуникаций и медицины. Деньги станут выделять на новые материалы о борьбе с онкологическими заболеваниями или на проекты, требующие доработки.

Заявки принимают с 1 по 20 февраля на странице проекта «Жизнь человека». Объем грантового фонда на февраль составляет 640 тысяч рублей. Результаты объявят 5 марта. Заявки на грант будут принимать ежемесячно. Объем фонда будет зависеть от размера пожертвований на сайте Patreon.

После смерти Павленко «Такие дела» сообщили, что половину суммы, собранной на Patreon, будут перечислять семье онколога, другую половину распределит грантовый комитет. Через несколько дней представители «Таких дел» сообщили, что часть средств из гранта направят на создание «полноценно функционирующего медиа об онкологии». В «Таких делах» уточнили 1 февраля «Медузе», что не делают медиа об онкологии, а «дают деньги другим журналистам, которые будут писать об онкологии».

Уточнение. В материал добавлена позиция издания «Такие дела» о том, что проект не создает медиа об онкологии.

Один из самых успешных оперирующих онкологов России Андрей Павленко умер 5 января в возрасте 41 года после почти двух лет борьбы с раком желудка. Во время болезни он вел подкаст и видеодневник «Жизнь человека» на сайте «Такие дела», где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России как врач и как пациент.