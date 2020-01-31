РБК: Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля на Украину

Бизнесмен Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде ста тысяч тонн дизеля на Украину. Об этом РБК сообщил адвокат Анзор Ибрагимов, представляющий трейдера Cantarell Trading.

По словам Ибрагимова, речь в деле идет о топливе с Орского НПЗ, который входит в принадлежащую Гуцериевым компанию «Фортеинвест».

По версии следствия, груз предназначался Турции, но оказался на Украине, на поставки российского топлива в эту страну нужно получать отдельное разрешение. Этого не сделали ни «Фортеинвест», ни Cantarell, который доставил дизель на Украину, пишет РБК.

Как уточнил адвокат, в деле один подозреваемый — это капитан судна, перевозившего дизель, Виктор Абдулхаликов.

В декабре 2018 года Mash сообщил про обыск у Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. Источник «Ведомостей» говорил о контрабанде нефти в Европу в интересах «Фортеинвеста», которым руководит Саид Гуцериев.

Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар». Forbes оценивает его состояние в 3,7 миллиарда долларов, в августе журнал пятый год подряд назвал семью Гуцериевых самой богатой в России.