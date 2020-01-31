Офицера Главного управления уголовного розыска МВД обвинили в крупной взятке

Обновлено. Кузина арестовали на два месяца до 29 марта, передает «Интерфакс».

Высокопоставленному офицеру Главного управления уголовного розыска МВД Евгению Кузину предъявили обвинение в вымогательстве крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, который рассматривает вопрос об аресте Кузина.

В суде уточнили, что речь о вымогательстве в составе организованной группы. Кузин — замглавы управления по раскрытию резонансных дел.

Как сообщает РЕН ТВ, кроме Кузина задержаны руководитель управления и глава одного из отделов. Телеканал утверждает, что офицеров обвинили во взятке от «вора в законе» Мирона Амадяна, племянника криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян).

Полицейские якобы получили от Амадяна 25 миллионов рублей за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности. Посредником при передаче денег, по данным РЕН, был бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов.

ТАСС также пишет, что по одному делу с Кузиным проходит Игорь Фролов (кто это, агентство не сообщает), которому предъявили обвинение в посредничестве во взятке.