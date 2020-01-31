Новым гендиректором «Сухого» станет руководитель «МиГа». Компании объединят и создадут дивизион военной авиации ОАК

Новым генеральным директором холдинга станет руководитель , замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника. Об этом также заявили источники РИА Новости и РБК.

Совет директоров «Сухого» должен был рассмотреть кандидатуру Тарасенко на должность гендиректора 30 января, но заседание перенесли на неделю. Однако, по словам одного из собеседников «Ведомостей», де-факто вопрос с назначением Тарасенко решен — его кандидатура согласована заинтересованными сторонами. Официально он вступит в должность в ближайшее время.

Предполагается, что под руководством Тарасенко будет создан дивизион военной авиации ОАК, основу которого составят активы «Сухого» и «МиГа», пишут «Ведомости». В 2009 году должности главы этих двух компаний уже совмещал Михаил Погосян, но тогда создать дивизион боевой авиации по ряду причин не удалось, рассказал изданию бывший сотрудник ОАК.

28 января источники «Ведомостей» сообщили, что гендиректор «Сухого» Игорь Озар, возглавлявший холдинг с 2011 года, уйдет в отставку до конца недели. Причиной была названа отсрочка поставок Су-57 после падения истребителя при испытаниях в Комсомольске-на-Амуре.

Илья Тарасенко ранее работал в «Сухом»: в 2005-2009 годах он был директором сводной дирекции холдинга (занимается бюджетом), а в 2014-2016 годах возглавлял компанию «Гражданские самолеты Сухого».