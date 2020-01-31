Новым гендиректором «Сухого» станет руководитель «МиГа». Компании объединят и создадут дивизион военной авиации ОАК
Новым генеральным директором холдинга «Сухой» станет руководитель РСК «МиГ», замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника. Об этом также заявили источники РИА Новости и РБК.
Совет директоров «Сухого» должен был рассмотреть кандидатуру Тарасенко на должность гендиректора 30 января, но заседание перенесли на неделю. Однако, по словам одного из собеседников «Ведомостей», де-факто вопрос с назначением Тарасенко решен — его кандидатура согласована заинтересованными сторонами. Официально он вступит в должность в ближайшее время.
Предполагается, что под руководством Тарасенко будет создан дивизион военной авиации ОАК, основу которого составят активы «Сухого» и «МиГа», пишут «Ведомости». В 2009 году должности главы этих двух компаний уже совмещал Михаил Погосян, но тогда создать дивизион боевой авиации по ряду причин не удалось, рассказал изданию бывший сотрудник ОАК.
В 2017 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС перечислял плюсы от [объединения «Сухого» и «МиГа» в один дивизион]: обе компании смогут пользоваться наработками друг друга, технологиями, стендовой базой. При этом сами марки боевых самолетов — «МиГ» и «Су» — будут сохранены, заявлял министр. В таком случае совмещение должностей — необходимость, а не прихоть, считает собеседник «Ведомостей» в аппарате правительства: между главами двух предприятий, работающих по одному профилю, неизбежно возникнет конкуренция.
28 января источники «Ведомостей» сообщили, что гендиректор «Сухого» Игорь Озар, возглавлявший холдинг с 2011 года, уйдет в отставку до конца недели. Причиной была названа отсрочка поставок Су-57 после падения истребителя при испытаниях в Комсомольске-на-Амуре.
Илья Тарасенко ранее работал в «Сухом»: в 2005-2009 годах он был директором сводной дирекции холдинга (занимается бюджетом), а в 2014-2016 годах возглавлял компанию «Гражданские самолеты Сухого».