«Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру

Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на ютубе и на своем сайте из-за недостатка денег. Об этом в эфире телеканала сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.

«Мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы нашими донатами, которые есть <…> компенсировать отток денег от подписки, — к сожалению, не получается», — сказала Синдеева (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что итоговый выпуск новостей в 20:00 мск останется бесплатным для просмотра на сайте.

«Дождь» сделал бесплатным прямой эфир в июле 2019 года. По словам Синдеевой, за это время телеканал потерял около 15% подписчиков.