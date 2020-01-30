В Подмосковье полицейского задержали при закладке наркотиков

В подмосковном Одинцово 29 января задержали младшего сержанта МВД на транспорте, когда он, предположительно, готовился сделать закладку наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Задержанный — оперативник, работавший в линейном отделе МВД на железнодоржной станции Москва-Белорусская.

У полицейского обнаружили девять свертков с неизвестным веществом, перемотанных черной изолентой, а также служебное удостоверение и телефон, говорится в рапорте МВД, опубликованном в телеграм-канале «Омбудсмен полиции». Найденное вещество отправили на экспертизу. Проводится доследственная проверка.

В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили, что сотрудника линейного отдела станции Москва-Белорусская подозревают «в совершении преступления». В отношении него начали служебную проверку. Сотрудника уволят, его руководство отстранят от занимаемых должностей.