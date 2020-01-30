UPS закупит десять тысяч электромобилей у стартапа бывшего главы Yota

Американская логистическая компании UPS заключила контракт на поставку десяти тысяч электромобилей специального назначения с британским стартапом Arrival, основанный бывшим главой Yota и замминистра связи РФ Денисом Свердловым. Об этом он сам рассказал «Ведомостям».

Венчурное подразделение корпорации UPS Ventures также инвестировало в Arrival, однако размер вложений и приобретенную компанией долю Свердлов не назвал.

Контракт рассчитан до 2024 года с возможностью докупить еще десять тысяч машин в приоритетном порядке в будущем. По словам Свердлова, UPS будет выплачивать стартапу сотни миллионов долларов в год.

Компания Arrival была создана в 2015 году. В ней работают более 800 сотрудников, штаб-квартира находится в Лондоне. Стартап разрабатывает программное обеспечение, компоненты и модульные платформы для электромобилей. Первый электромобиль Arrival должен появиться в 2020 году.

UPS сотрудничает с Arrival еще с 2016 года. В середине января стартап объявлял, что привлек 100 миллионов евро инвестиций от Hyundai (80 миллионов евро) и Kia (20 миллионов евро). Тогда инвесторы оценили Arrival в три миллиарда евро.