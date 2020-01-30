США ввели санкции против премьер-министра Крыма и губернатора Севастополя
Источник: Министерство финансов США
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Минфин США расширил санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине.
В санкционный список вошли восемь человек. Это, в частности, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, сенатор от Севастополя Екатерина Албатаева.
Также санкции ввели в отношении транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», занимающейся пассажирскими железнодорожными перевозками. В компании заявили, что работают в России, поэтому санкции не скажутся на работе перевозчика.