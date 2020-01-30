Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий и расширить использование судов присяжных

Президент России Владимир Путин выступил с несколькими инициативами по изменению законодательства по итогам заседания Совета по правам человека.

Так, в частности, Путин поручил чиновникам своей администрации проработать возможность усиления ответственности за оскорбление и «совершенствования механизмов опровержения недостоверной информации».

Также президент поручил создать единую базу жертв политических репрессий.

Помимо этого, Путин рекомендовал Верховному суду расширить список преступлений, по обвинению в которых процессы могли бы проходить с участием присяжных.

Сейчас за оскорбление предусмотрены штрафы для физических лиц от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Суды присяжных в настоящее время могут рассматривать дела по статьям, по которым может быть назначено пожизненное лишение свободы, а также по некоторым другим видам тяжких преступлений, таким как бандитизм, похищение человека, пиратство, экоцид, разработка оружия массового поражения.