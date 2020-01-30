Фигуранту уголовного дела, координатору «Правозащиты Открытки» и журналисту «Медиазоны» стал приходить спам после звонков сотрудникам ФСБ

Жителю Красноярска Артему Загребельному, обвиняемому в насилии над сотрудником ФСБ, координатору «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову и журналисту «Медиазоны» Максиму Литаврину стал приходить спам после звонков сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Прянишников рассказал, что связался с сотрудником ФСБ, чтобы договориться о вызове Загребельного для дачи объяснений. Спустя почти сутки ему начали приходить СМС к кодами авторизации от сервисов, которыми он не пользуется. Среди них были «Тинькофф Банк», такси Gett и доска объявлений «Юла».

Литаврин начал получать сообщения после того, как написал материал о деле Загребельного. По словам Прянишникова, при подготовке материала журналист созванивался с сотрудником ФСБ, который проходит пострадавшим по делу, и пытался получить от него комментарий.

Также спам получал сам Загребельный. «Правозащита Открытки» пишет, что ему сообщения тоже начали приходить после звонков сотрудникам ФСБ. «МБХ медиа» отмечает, что спам приходил также девушке Загребельного; звонила ли она в ФСБ, не уточняется.

Артема Загребельного задержали в ноябре 2019 года по делу о призывах к терроризму из-за его переписки с украинским пранкером Евгением Вольновым по поводу в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Задержание проводили сотрудники ФСБ. Они не представились, и Загребельный брызнул одному из них в лицо перцовым газом. Против Загребельного возбудили дело о применении насилия к представителю власти. 28 января «Медиазона» написала о деле Загребельного, 29 января ему предъявили обвинение.

Загребельный рассказал «Медиазоне», что пострадавший сотрудник ФСБ обещал мстить ему «законными и не очень законными способами». После задержания его коллега требовал от девушки Загребельного опубликовать во «ВКонтакте» свастику, чтобы составить на нее административный протокол.