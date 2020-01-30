Бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца и его сыновей объявили в международный розыск по делу о растрате

Бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца и двух его сыновей объявили в международный розыск по делу о растрате в особо крупном размере, передает «Интерфакс».

СК попросил заочно арестовать всех троих, ходатайство следствия Басманный суд Москвы рассмотрит 31 января.

Как уточняют «Ведомости», суть обвинений неизвестна.

В 2017 году компания Минца «О1 груп финанс» участвовала в сделках с банком «Открытие» — крупнейшим на тот момент частным банком России. Сделка, проведенная за 20 дней до начала санации банка, стала основой уголовного дела на бывшего главу «Открытия» Евгения Данкевича, напоминают «Ведомости».

Дело на банкира завели в декабре 2018 года по той же, что и у Минца, статье об особо крупной растрате. За полгода до того, как стало известно о деле Данкевича, Минц и его сыновья уехали в Лондон.