Бросивший двоих детей в Шереметьево Виктор Гаврилов стал фигурантом еще одного дела

На Виктора Гаврилова, которого подозревают в том, что он бросил двоих малолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, завели еще одно дело — об истязании жены и детей. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает «Интерфакс».

Дело расследует СК по Хабаровскому краю (Гаврилов с детьми живет в Комсомольске-на-Амуре). По данным ведомства, Гаврилов «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев».

Первое дело на Гаврилова завели 27 января, днем ранее мужчина, прилетев в Москву из Хабаровска, оставил детей в Шереметьево и сел в самолет до Ростова-на-Дону. В записке, которую нашли при детях, Гаврилов жаловался на тяжелую финансовую ситуацию и просил временно отдать сыновей в приют.

Гаврилов сам пришел в СК 28 января и оформил явку с повинной.