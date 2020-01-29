Россия с 31 января из-за коронавируса ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем прямым поездом Москва — Пекин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Решение об авиаперелетах правительство примет в течение двух суток, уточнила она.

В ближайшие сутки определят срок, на который продлят ограничения для пешеходов и автомобилей в дальневосточных регионах, граничащих с Китаем. Пока граница закрыта до 2 февраля.

Студентам из Китая, которые учатся в России и уехали домой на новогодние праздники, каникулы продлят до 31 марта, добавила Голикова.