Присяжные оправдали бывшего владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве охранника

Коллегия присяжных в Мосгорсуде 28 января признала бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова в декабре 2017 года. Его освободили в зале суда, сообщает ТАСС.

Коллегия сочла недоказанным, что Аверьянов убил Осипова, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом перед присяжными не стоял вопрос, причастен ли бизнесмен к убийству в принципе.

Также присяжные признали Аверьянова невиновным в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в июне 2016 года предприниматель избил возле фабрики прохожего, поджигавшего тополиный пух, посчитав, что тот хочет сжечь предприятие.

ТАСС отмечает, что ранее по требованию потерпевших в коллегии заменили двоих присяжных. Их заподозрили в том, что они выразили согласие с мнением защиты Аверьянова до вынесения вердикта — это запрещено законом.

Как теперь квалифицировать действия Аверьянова, решит судья Андрей Суворов.

В декабре 2017 года на фабрике «Меньшевик» в Москве произошла перестрелка, в ходе которой бывший собственник предприятия Илья Аверьянов застрелил охранника Алексея Осипова. С 28 декабря 2017 года Аверьянов находился под арестом.

Аверьянов не признал себя виновным в убийстве. Он заявил, что действовал в рамках самообороны при рейдерском захвате и выстрелил в охранника, когда боролся с ним за оружие.

Читайте также Бывший собственник кондитерской фабрики в Москве открыл огонь по охранникам и судебным приставам. Главное