Предполагаемый убийца ростовского депутата и его жены покончил с собой

В доме депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены, которых нашли мертвыми 28 января, также обнаружено тело их предполагаемого убийцы. Об этом сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения 38-летнего подозреваемого с Алабушевым. Предполагается, что после совершения преступления подозреваемый покончил с собой.

Ростовское издание DonDay со ссылкой на источник пишет, что предполагаемого преступника звали Александр Полуян. Он расправился с семейной парой из-за того, что Алабушев уволил с работы его отца, рассказал собеседник издания.

64-летний Андрей Алабушев возглавлял Аграрный научный центр «Донской» в городе Зерноград. Он вывел пять новых сортов озимой пшеницы, был автором более 200 научных работ, академиком РАН. В сентябре 2018 года Алабушева избрали депутатом заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия».