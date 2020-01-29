Осужденный на 15 лет житель Новокузнецка сбежал из здания суда после приговора

Осужденный на 15 лет за разбой житель Новокузнецка сбежал из здания суда сразу после оглашения приговора. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Официальными комментариями ТАСС на момент выхода новости не располагал.

О том, как мужчине удалось сбежать, в своем инстаграме рассказал новокузнецкий адвокат Павел Артамонов: «Попросился в туалет, одним ударом вырубил конвоира, затем забрал у того ключи и вышел через дверь конвоирования».

Адвокат добавил, что сотрудник конвойной службы попал в больницу с сотрясением мозга.

Как пишет портал «Ваш город», после побега осужденного «на работу вызвали всех сотрудников полиции». Горожане рассказали изданию, что заметили на улицах больше, чем обычно, полицейских и сотрудников ГИБДД, которые в том числе проверяют пассажиров автобусов.