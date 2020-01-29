Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому. Трехлетний срок сократили на три месяца

Мосгорсуд сократил на три месяца срок заключения Эдуарда Малышевского, осужденного по обвинению в применении насилия к полицейскому. По решению суда, срок снижен до двух лет и девяти месяцев, сообщает «Медиазона».

В декабре 2019 года Малышевского приговорили к трем годам колонии. По версии обвинения, после задержания на акции протеста в Москве Малышевский выдавил ногой стекло автозака, оно упало на полицейского, отчего у того закружилась голова. Полицейский не получил травм, поскольку был в шлеме.

Малышевский говорил, что невиновен.