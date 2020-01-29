Мишустин распределил обязанности вице-премьеров. Минфин остался без куратора

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами, сообщает сайт кабинета министров.

Заместители премьер-министра курируют конкретные министерства, в правительстве Мишустина исключением стал Минфин, заметил «Интерфакс».

Направления, за которые отвечал бывший министр финансов Антон Силуанов, отдали первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Ему же поручили Минэкономразвития и координацию работы по противодействию санкциям (это новая обязанность, уточняет «Интерфакс»).

Также новые направления дали Татьяне Голиковой, которая как и раньше будет куратором социального блока. Это миграционная политика, химическая и биологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие людей.

Цифровую экономику, госуслуги и связь поручили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в прошлом составе правительства этими вопросами занимался Максим Акимов.

Кроме того, Чернышенко будет отвечать за госполитику развития физкультуры и спорта, «курировать взаимодействие с творческими союзами и фондами», в его полномочия также попали современная культура, авторское право и туризм.