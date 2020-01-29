Два фигуранта дела о пытках в ярославской ИК-1 получили условные сроки. Прокуратура просила четыре года колонии
Заволжский суд Ярославля приговорил к условным срокам двух бывших сотрудников ИК-1 Романа Оныпу и Владислава Писаревского по обвинению в избиении заключенного.
Прокуратура требовала для каждого из обвиняемых по четыре года лишения свободы.
Тюремщики обвинялись в избиении заключенного Хасдина Муртазалиева (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК). Так, Оныпа избивал заключенного, пока Писаревский держал его. Помимо этого, второй сотрудник ФСИН бил Муртазалиева по голове и телу. Оба обвиняемых признали свою вину и согласились на особый порядок.По словам Оныпы, он избил заключенного по указанию других сотрудников ФСИН. «Было, можно сказать, указание — принять жестко», — рассказал в суде бывший сотрудник колонии.
В деле об избиении Хасдина Муртазалиева — четверо фигурантов. Первый из них, Максим Яблоков, уже получил три с половиной года лишения свободы. В ходе процесса он сотрудничал со следствием и дал показания на других обвиняемых.
Внимание к пыткам в ярославской колонии № 1 было привлечено после того, как летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова. По делу Макарова проходят около полутора десятков обвиняемых, первый приговор — четыре года лишения свободы — был вынесен в середине января.