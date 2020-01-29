Два фигуранта дела о пытках в ярославской ИК-1 получили условные сроки. Прокуратура просила четыре года колонии

Заволжский суд Ярославля приговорил к условным срокам двух бывших сотрудников ИК-1 Романа Оныпу и Владислава Писаревского по обвинению в избиении заключенного.

Прокуратура требовала для каждого из обвиняемых по четыре года лишения свободы.

В деле об избиении Хасдина Муртазалиева — четверо фигурантов. Первый из них, Максим Яблоков, уже получил три с половиной года лишения свободы. В ходе процесса он сотрудничал со следствием и дал показания на других обвиняемых.

Внимание к пыткам в ярославской колонии № 1 было привлечено после того, как летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова. По делу Макарова проходят около полутора десятков обвиняемых, первый приговор — четыре года лишения свободы — был вынесен в середине января.