Адвокат сообщила о возобновлении следствия по делу трансплантолога Михаила Каабака

Предварительное следствие по делу о халатности против трансплантолога Михаила Каабака возобновили, сообщила «Таким делам» адвокат Людмила Осинина.

«Замруководителя следственного управления по ЦАО СК Москвы счел, что доказательств недостаточно и не все следственные действия проведены», — сказала она, уточнив, что над делом работает новый следователь.

В постановлении от 9 января 2020 года сказано, что следствие приостановили «преждевременно и незаконно, без выполнения в полном объеме всех следственных и процессуальных действий с обвиняемым», пишут «Такие дела».

Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводит операции грудным детям с весом менее 10 килограммов. Он сообщил об уголовном деле в ноябре 2019 года, само дело завели в 2014-м после смерти 16-летнего подростка, родители которого утверждали, что юноше удалили пересаженную почку.

О деле Каабак рассказал после того, как его уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (позднее его восстановили в должности). Врач утверждает, что это было сделано под давлением главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье, который не одобряет использование препарата алемтузумаба при подготовке к пересадкам (он предназначен для лечения рассеянного склероза).

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