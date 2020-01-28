В Пермском крае задержали подозреваемого в поджоге продавщицы в магазине. Есть версия, что это сделал ее бывший муж

В Соликамске Пермского края задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 27 января мужчина пришел в магазин, облил продавщицу бензином и поджег. Другая сотрудница магазина потушила ее с помощью огнетушителя, пишет Properm.ru.

Пострадавшую госпитализировали с термическими ожогами. У нее обгорело 35% тела, сообщает 59.ru со ссылкой на врачей. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Местный телеканал «Свое ТВ» утверждает, что потерпевшая женщина — бывшая супруга нападавшего. При этом СК называет ее знакомой подозреваемого.