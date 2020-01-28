В Хакасии главу района осудили условно по делу о нападении на корреспондента «России 24»

Черногорский городской суд Хакасии приговорил главу Ширинского района Сергея Зайцева к двум годам лишения свободы условно в рамках дела о нападении на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.

Как сообщается на сайте суда, чиновника признали виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 50 тысяч рублей, пишет ИА «Хакасия». При этом Зайцева не стали лишать должности. Защита чиновника обжалует приговор.

В мае 2019 года в программе «Вести. Дежурная часть» на «России 24» вышел сюжет, где показали, как Зайцев во время интервью повалил Литомина на пол. Это случилось после того, как чиновника спросили о его дорогом особняке и качестве жилья, предоставленного людям, пострадавшим от природных пожаров в 2015 году.

Сам Зайцев отрицал, что напал на журналиста. По его словам, он выталкивал Литомина за дверь, тот ударил его в голень, после чего чиновник отступил, а журналист сам упал на пол.

Следственный комитет в июне также возбудил в отношении чиновника уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии СК, Зайцев передал своему знакомому участок, предназначенный для мусорного полигона, после чего местным властям пришлось выкупать эту землю. Ущерб по делу оценивают в шесть миллионов рублей.